Обстрелян "Азот", четверо погибших и ребенок в реанимации: сутки в Луганской области

Российские оккупанты за сутки нанесли 15 артиллерийских ударов по Луганской области, завод "Азот" в очередной раз подвергся атаке. Погибли четыре человека, пострадал ребенок - он сейчас в реанимации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Вчера в Приволье возле реки Северский Донец найдены два погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм, также поступила информация о потерянных жизнях в Золотом и Попасной. Сейчас врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горного, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек", - написал Гайдай.

Кроме того, вчера осколочное ранение нанесено жителю Северодонецка.

"Днем россияне в очередной раз открыли огонь по "Азоту" - повреждено одно из админзданий и проходное объединение. Всего 15 артиллерийских атак выдержал наш областной центр в течение 18 мая. Разрушениям подверглись 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыша", - рассказал Гайдай.

Также пламенем были охвачены торговые павильоны города.

"По селам Попаснянской общины вчера были нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Повреждений много. Из обнаруженных - дома в Золотаревке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горское", - добавил глава ОВА.

Фото: в Луганской области из-за обстрелов за сутки погибли 4 человека (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, вчера украинские военные отбили на Донбассе 12 атак российских войск. Уничтожено большое количество вражеской техники, в том числе 10 беспилотников.

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