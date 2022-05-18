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Стало известно, на сколько продлят военное положение и мобилизацию в Украине

Новина українською →
Киев, Среда 18 мая 2022 17:47
Стало известно, на сколько продлят военное положение и мобилизацию в Украине Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Появились подробности внесенных президентом Владимиром Зеленским законопроектов о продлении сроков действия военного положения и новые временные рамки проведения общей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный веб-портал парламента.

Глава государства предложил 25 мая продлить срок действия военного положения на 90 суток, то есть до 23 августа. Мотивом такого решения стало продолжение широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Ранее Верховная Рада продолжала действие военного положения на 30 дней.

Кроме того, Зеленский издал указ о продлении сроков проведения общей мобилизации. Из-за агрессии РФ ее тоже планируют продлить с 25 мая еще на 90 суток.

Напомним, Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения. После этого Рада продлила военное положение на 30 дней, а затем еще на 30 дней – до 25 мая.

Согласно закону о военном положении, на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.

Напомним, что президент Зеленский подписал закон о социальной защите политических заключенных и военнопленных.

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