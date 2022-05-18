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Россияне окапываются. ВСУ летом могут пойти в контрнаступление в Луганской области

Новина українською →
Лганская область, Среда 18 мая 2022 11:43
Россияне окапываются. ВСУ летом могут пойти в контрнаступление в Луганской области Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loda.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные окапываются в Сватово и Старобельске в ожидании летнего контрнаступления ВСУ. Все захваченные территории Луганской области ждет деокупация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

По его словам, больше всего от вражеских обстрелов сейчас страдает Северодонецк и села вокруг него, где россияне пытаются ближе подойти к областному центру.

Он отметил, что "горячо" сейчас в горной и Попаснянской общинах, где оккупанты хотят отрезать "дорогу жизни".

"Украинские защитники уничтожают нашу дорожную инфраструктуру, исключительно в крайних случаях, для сдерживания продвижения агрессора и пополнение для блокировки в них оружия, убийц и техники. Все отстроим за российские деньги", - написал Гайдай.

Глава ОВА отметил, российские войска готовятся "дожимать" Луганскую область, стягивается тысячи единиц техники и живой силы, однако ВСУ готовы "встречать" и заявил, Луганскую область ждет деокупация.

"В конце июня-начале июля украинские войска могут пойти в контрнаступление. Россияне к этому готовятся в Старобельске и Сватово. Также рашисты готовятся паковаться в пакеты, а остатки тех, кто выживет - бежать к российской границе", - рассказал Гайдай.

По его словам, в Луганской области до сих пор остаются около 50 тысяч человек.

"Эвакуация продолжается. ПОКА. Сейчас мы еще имеем возможность вывозить людей, настойчиво советую этой возможностью воспользоваться. Ситуация ухудшается, трасса обстреливается, скоро мы снова можем поставить эвакуацию на паузу. Сейчас мы вывозим людей на бронированном авто", - обратил внимание Гайдай.

Напомним, как ранее рассказали в ВМС, когда украинские военные получают достаточно оружия и пойдут в контрнаступление, они не остановятся на рубежах ОРДЛО, но и отвоюют Луганскую и Донецкую области в их административных границах.

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