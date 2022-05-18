ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Новина українською →
Брюссель, Среда 18 мая 2022 09:21
Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО Фото: Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в НАТО (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в Альянс в штаб-квартире в Брюсселе. Послы двух стран передали документу генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтернбергу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Процесс вступления, который, как ожидается, займет всего несколько недель.

По словам дипломатов, ратификация всех 30 союзных парламентов может занять до года.

О том, как Швеция и Финляндия решили порвать с многолетним нейтралитетом, что может помешать их присоединению к Альянсу и как это повлияет на Украину - подробнее в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО
NEWS
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины