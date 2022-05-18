Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в Альянс в штаб-квартире в Брюсселе. Послы двух стран передали документу генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтернбергу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Процесс вступления, который, как ожидается, займет всего несколько недель.

По словам дипломатов, ратификация всех 30 союзных парламентов может занять до года.

О том, как Швеция и Финляндия решили порвать с многолетним нейтралитетом, что может помешать их присоединению к Альянсу и как это повлияет на Украину - подробнее в материале РБК-Украина.