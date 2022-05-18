Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, - FT

Фото: Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО (Getty Images)

Политическое руководство Турции начало блокировать рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.