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Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, - FT

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Среда 18 мая 2022 16:35
Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, - FT Фото: Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Политическое руководство Турции начало блокировать рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что страны НАТО планировали рассмотреть заявки Финляндии и Швеции уже сегодня, 18 мая, но Турция заблокировала этот процесс.

Стоит заметить, что одобрение заявок ознаменовало бы начало процесса вступления вышеперечисленных стран в Альянс. Полное присоединение Финляндии и Швеции ожидалось в начале июня, но позиция Анкары все меняет.

Ранее мы сообщали, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пока не готов поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Главной причиной этому является то, что обе страны поддерживают "курдских террористов".

Также мы писали, что Турция может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Однако для этого Анкара ставит ряд условий.

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