На Арабатській стрілці знайшли велику авіабазу окупантів: аналітики показали фото

У публікації зауважується, що поки громадська увага була зосереджена на підконтрольних військам РФ аеродромах у Луганську та Бердянську, інтервенти "створили в різних місцях секретні вертолітні бази та FARPи" (Forward arming and refuelling point - термін НАТО, що позначає передні пункти озброєння та заправки).

Аналітики додали, що оприлюднити супутникові знімки цієї авіабази у Стілковому Херсонській області вирішили на тлі нещодавніх ударів Сил оборони України за метою супротивника у цьому регіоні.

На знімках із супутника видно 20 вертолітних майданчиків, деякі з яких зайняті російськими гелікоптерами, такими як Мі-24, Мі-8, Ка-52 і, можливо, Мі-28. Ділянка на території курорту "Хвиля" обгороджена парканом.

Супутникові кадри авіабази військ РФ на Арбатській стрілці у Херсонській області (фото: twitter.com/Tatarigami_UA)

Для порівняння експерти проаналізували зображення 2021 року - на них подібних вертолітних майданчиків немає.

Російські загарбники створили авіабазу біля адмінкордону з окупованим Кримом (фото: twitter.com/Tatarigami_UA)

У групі припускають, що під час контрнаступальних операцій ЗСУ в Херсонській області в листопаді минулого року російські інтервенти вирішили перемістити свої гелікоптери з аеродрому Чаплинка подалі від лінії фронту - в "безпечніші внутрішні райони, включаючи обгороджений пляжний курорт на Арабатській стрілці недалеко від Криму".

