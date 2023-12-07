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На Арабатській стрілці знайшли велику авіабазу окупантів: аналітики показали фото

Четвер 07 грудня 2023 22:03
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На Арабатській стрілці знайшли велику авіабазу окупантів: аналітики показали фото Фото: аналітики виявили секретну вертолітну стоянку російських окупантів із Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники створили велику авіабазу із вертолітними майданчиками на півдні Херсонської області. Вона розташована на території курорту "Хвиля" у селі Стрілкове на Арабатській стрілці, біля адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) аналітиків групи "Tatarigami_UA".

У публікації зауважується, що поки громадська увага була зосереджена на підконтрольних військам РФ аеродромах у Луганську та Бердянську, інтервенти "створили в різних місцях секретні вертолітні бази та FARPи" (Forward arming and refuelling point - термін НАТО, що позначає передні пункти озброєння та заправки).

Аналітики додали, що оприлюднити супутникові знімки цієї авіабази у Стілковому Херсонській області вирішили на тлі нещодавніх ударів Сил оборони України за метою супротивника у цьому регіоні.

Секретна стоянка гелікоптерів росіян

На знімках із супутника видно 20 вертолітних майданчиків, деякі з яких зайняті російськими гелікоптерами, такими як Мі-24, Мі-8, Ка-52 і, можливо, Мі-28. Ділянка на території курорту "Хвиля" обгороджена парканом.

Супутникові кадри авіабази військ РФ на Арбатській стрілці у Херсонській області (фото: twitter.com/Tatarigami_UA)

Для порівняння експерти проаналізували зображення 2021 року - на них подібних вертолітних майданчиків немає.

На Арабатській стрілці знайшли велику авіабазу окупантів: аналітики показали фото

Російські загарбники створили авіабазу біля адмінкордону з окупованим Кримом (фото: twitter.com/Tatarigami_UA)

Створення авіабази

У групі припускають, що під час контрнаступальних операцій ЗСУ в Херсонській області в листопаді минулого року російські інтервенти вирішили перемістити свої гелікоптери з аеродрому Чаплинка подалі від лінії фронту - в "безпечніші внутрішні райони, включаючи обгороджений пляжний курорт на Арабатській стрілці недалеко від Криму".

Будівництво розпочалося приблизно у жовтні 2022-го, на тлі Херсонського наступу українських військ.

Аналітики вважають, що росіяни прагнули оперативно створити авіабазу, яка "зручно розташована серед пляжних курортів та готелів і потенційно служить житлом для їхніх пілотів".

На Арабатській стрілці знайшли велику авіабазу окупантів: аналітики показали фото

Аналітики показали супутникові знімки секретної російської авіабази на Арбатській стрілці на Херсонщині (фото: twitter.com/Tatarigami_UA)

Удари по авіабазах російських окупантів

Нагадаємо, 17 жовтня українські військові підтвердили успішний удар по аеродромах росіян у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. Для цього застосовувалися далекобійні ракети ATACMS.

Пізніше в мережі з'явилися супутникові знімки Бердянська аеродрому після ударів, а також - кадри наслідків удару по аеропорту в Луганську.

Додамо, що в листопаді військовий аналітик розповів, що російські військові зосередили свою авіацію на базі в Таганрозі після того, як ЗСУ завдали удару ATACMS за їх місцем базування в Бердянську.

Також повідомлялося, що російські окупанти намагалися приховати наслідки вибухів на кримській авіабазі "Гвардійське", що лунали ввечері 24 жовтня.

Також нагадаємо, що 19 серпня повідомлялося про атаку на військовий аеродром "Сольци" в Новгородській області, де було ліквідовано щонайменше одного бомбардувальника Ту-22М3. А 21 серпня в Калузької області Росії дронами атакували аеродром "Шайковка".

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