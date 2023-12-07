Байден різко відреагував на провал голосування щодо України і назвав загрози

Президент США Джо Байден різко відреагував на провал голосування Сенату щодо допомоги Україні. Він поклав відповідальність за це на республіканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Байдена у Twitter (X).

Американський президент назвав голосування Сенату "політичним шантажем". Байден звинуватив республіканців у політичних іграх.

"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно однобічну прикордонну політику. Це політичний шантаж, однозначний і простий. Ставки надто високі, а наслідки - надто значні для політичних ігор", - написав Байден.

Що означає голосування Сенату для України

Посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що рішення Сенату - це не голоси проти України. За її словами, сенатори запевнили українську сторону, що внутрішньополітичні події у Конгресі США не матимуть впливу на продовження підтримки нашої держави, яку буде продовжено завдяки двопартійній підтримці.

Посол пояснила, що провальне голосування Сенату по законопроекту про пакет міжнародної допомоги не позбавляє можливості повторного внесення законопроекту на голосування найближчим часом.

"Тому ми продовжуємо активну роботу з нашими колегами і на основі дуже продуктивних зустрічей цими днями, сподіваємося що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік", - додала Маркарова.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора, 6 грудня, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу. Він закликав схвалити запит, який включає понад 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні.

Республіканці верхньої палати Конгресу США відмовляються підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс туди більш радикальні пропозиції щодо захисту кордону США з Мексикою.

Як і очікувалося, законопроект не пройшов процедурне голосування в Сенаті США.

Детальніше про те, чому у США не можуть домовитися про фінансування допомоги Україні, - у матеріалі РБК-Україна.