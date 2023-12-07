Під Ізюмом сталася потрійна аварія: багато жертв та поранених (фото)

Фото: під Ізюмом сталася потрійна аварія 7 грудня, 6 жертв та 5 поранених (t.me/DSNS_Kharkiv)

Біля села Новопавлівка Ізюмського району Харківської області 7 грудня зіштовхнулись відразу три автомобіля - легковик, мікроавтобус та вантажівка. Шестеро людей загинули, ще п'ять постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, поліцію Харківської області.

"Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих", - йдеться в повідомленні ДСНС. Усіхпостраждалих вже доправили до лікарень. Обставини події наразі встановлюють правоохоронці. Подробиці аварії Як розповіли у поліції Харківської області, аварія сталася вранці 7 грудня на трасі неподалік села Новопавлівка Ізюмського району. "Внаслідок зіткнення автомобілів Nissan Primastar, вантажівки TATRA та Mitsubishi шість осіб загинули, п'ять отримали поранення", - кажуть правоохоронці. За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські проводять огляд місця події. Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.