Японія має намір виділити 4,5 млрд доларів на допомогу Україні, - прем'єр
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Японія готова надати додаткові кошти на підтримку України. Мова про 4,5 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News .
Лідери країн G7 продовжать підтримувати миротворчу ініціативу президента України Володимира Зеленського під назвою "Формула миру", йдеться у заяві, опублікованій за підсумками їхнього онлайн-саміту.
"Ми сповнені рішучості підтримувати незалежну, демократичну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві G7.
Японія, очолювана прем'єр-міністром Фуміо Кісідою, оголосила про надання додаткової допомоги Україні в розмірі близько 4,5 мільярда доларів. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення країни після російської агресії.
Допомога Японії Україні
Раніше ми писали, що Японія запровадила нову програму для переселенців . За словами японського уряду, програма запрацювала насамперед "для людей з України".
До речі, Україна отримає 1,2 млрд. доларів від Світового банку під гарантії уряду Японії. Очікується, що проект охопить майже 10 млн. українців.
Також у жовтні. Японія та Україна розпочали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. В Офісі Президента сказали, що японія стала четвертою державою після США, Великобританії та Канади, з якими Україна розпочала спільні переговори.
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