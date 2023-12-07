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Для збалансування енергосистеми. Україна залучає аварійну допомогу з трьох країн

Україна, Четвер 07 грудня 2023 12:45
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Для збалансування енергосистеми. Україна залучає аварійну допомогу з трьох країн Фото: Україна залучає аварійну допомогу з трьох країн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

"Укренерго" у четвер, 7 грудня, залучає аварійну допомогу від Словаччини, Румунії та Польщі для збалансування української енергосистеми та уникнення відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" змушений сьогодні залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 МВт", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що аварійна допомога - екстрений захід для балансування енергосистеми.

Водночас ліміти споживання в Україні не запроваджувались, графіки відключень також не вводилися та не прогнозуються.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

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Укренерго Електроенергія
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