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ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонської області: карти ISW

Четвер 07 грудня 2023 04:22
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ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонської області: карти ISW Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Українські сили просунулися у Степовому (Донецька обл). Продовжили контрнаступ у західній частині Запорізької області та продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 6 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили щонайменше вісім російських атак на Куп'янському напрямку в районі Сіньківки та Новоселовського, та щонайменше 26 російських атак на Лиманському напрямку в районі Терни, в районі Серебрянського лісництва, Білогорівки, Спірного, Веселого та Роздолівки.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки на Куп'янському напрямку в районі Сіньківки, Іванівки та озера Лиман, а також на Лиманському напрямку в районі Білогорівки Луганської області та Григорівки Донецької області.

ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонської області: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

ISW пише, що російські війська продовжили наземні атаки під Бахмутом 6 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 10 російських атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська в районі Бахмута відбили українські атаки в районі Богданівки, Кліщіївки та Торецька.

ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонської області: карти ISW

ISW повідомляє, що російські війська провели наступальні операції в районі Авдіївки 6 грудня і досягли підтвердженого просування. Відеозапис із геолокацією, опублікований 6 грудня, показує, що російські війська незначно просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 25 атак на схід від Новобахмутівки, на північний схід від Бердичів та поблизу Авдіївки, Степового, Сєверного, Тоненького та Первомайського.

Українські війська контратакували під Авдіївкою 6 грудня і нещодавно підтвердили поступ. Відеозапис із геолокацією, опублікований 5 грудня, показує, що українські сили просунулися у Степовому.

ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонської області: карти ISW

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Красногорівки та Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Підполковник Ярослав Черепурний, представник української бригади, що діє у напрямку Мар'їнки, заявив, що російські війська контролюють більшу частину Мар'їнки, але українські сили контролюють невелику частину населеного пункту.

ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонської області: карти ISW

"Південна вісь"

За словами ISW, 6 грудня російські війська провели обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Новодонецького та на південь від Золотої Ниви.

ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонської області: карти ISW

Інститут пише, що українські війська продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області 6 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські війська продовжили контратаки у західній частині Запорізької області 6 грудня і, як повідомляється, нещодавно просунулися вперед.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше п'ять російських атак на захід від Вербового та Роботиного 6 грудня.

ISW повідомляє, що українські війська продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області 6 грудня, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Відеозапис із геолокацією, опублікований 5 грудня, підтверджує, що російські війська зберігають позиції на островах у Дніпрі на південь від Велетенського, Херсонська область. Однак із цих кадрів не випливає, що російські війська нещодавно просунулися в цьому районі, і вони, ймовірно, утримували ці позиції протягом певного часу.

ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонської області: карти ISW

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