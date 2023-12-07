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Щоб уникнути графіків. Українців та бізнес закликали економити електрику

Четвер 07 грудня 2023 17:13
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Щоб уникнути графіків. Українців та бізнес закликали економити електрику Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українців закликали знизити споживання електроенергії для запобігання запровадженню графіків відключень світла. Така загроза виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

З чим пов'язаний ризик

В уряді зазначають, що зниження температури, аварійні ремонти, обмежена робота сонячних електростанцій через хмарну погоду "привело до того, що в нашій енергосистемі зараз спостерігається дефіцит потужності".

Таким чином, "Укренерго" було змушене залучити аварійну допомогу з Європи.

"Це екстрений захід, і не завжди гарантований", - наголосив Шмигаль.

Як уникнути введення графіків

Чиновник наголосив, що уряд та енергетики закликають "всіх і кожного знизити споживання електроенергії".

"Особливо з 9 до 19. Не включайте одночасно потужні електроприлади. Переносьте прання на нічні години. Вимикайте світло в приміщеннях, які не використовуєте", - йдеться в заяві.

Також Шмигаль додав, що торгові центри, магазини, ресторани можуть знизити інтенсивність висвітлення вивісок та вітрин, а підприємства - переглянути свій виробничий процес з точки зору енергоефективності.

"Все це дозволить уникнути запровадження графіків відключень. Відповідальне споживання електроенергії кожного з нас - це світло для всіх", - заявив він.

За словами прем'єра, ремонтні бригади та енергетики продовжують відновлювальні роботи "24/7", а також українська сторона залучає допомогу партнерів, аби посилювати генерацію.

Що передувало

Раніше сьогодні, 7 грудня, в "Укренерго" заявили про залучення аварійної допомоги від Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 МВт для збалансування української енергосистеми та уникнення відключень світла.

Також зауважувалося, що ліміти споживання в Україні не запроваджувались, графіки відключень також не вводилися, і станом на полудень - не прогнозувалися.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

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Денис Шмигаль Електроенергія
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