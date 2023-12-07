Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч

В ніч на четвер, 7 грудня, російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. Основний удар "шахедів" припав на Одеську та Хмельницьку області, ППО збила більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

"Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131". В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника", - йдеться в повідомленні.

Особливості атаки

Окупанти атакували Україну безпілотниками із мису Чауда (Крим). Основні напрямки удару - Хмельницька та Одеська області.

Обстріл України

Російські війська в черговий раз масажно атакували дронами-камікадзе. В Україні було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомляли про загрозу дронів-камікадзе. Зокрема, у Хмельницькій області було чути вибухи. На Миколаївщині ППО знищила три ворожих дрона-камікадзе. Вже вранці стало відомо, що на Одещині окупанти атакували порову інфраструктуру, загинула одна людина.