Спецпредставник США в Києві та нова допомога від Нідерландів: новини за 16 жовтня

Вчора, 16 жовтня 2023 року, спеціальний представник Сполучених Штатів Америки з питань відновлення економіки України Пенні Пріцкер прибула до Києва. А Нідерланди передали Україні партію медичного обладнання.

Війна Росії проти України: останні новини

Використання активів РФ та фіндопомога: Зеленський зустрівся зі спецпредставником США

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Сторони, зокрема, обговорили використання російських активів.

"Обговорили насамперед захист нашої енергетичної інфраструктури та потреби у відновленні України. А також макрофінансову підтримку нашої країни та справедливе використання заморожених російських активів", - написав президент за підсумками переговорів.

Він зазначив, що Україна зацікавлена у залученні приватних американських інвестицій у проекти в аграрному секторі, машинобудуванні та хімічному виробництві, а також в участі у розбудові енергосистеми.

Президент уточнив, що для залучення інвестицій потрібно розробити механізми гарантування ризиків.

Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та всьому американському народу за потужну допомогу Україні.

"Нам важливо розуміти, що Сполучені Штати готові допомогти пройти зимовий період і підтримуватимуть нашу державу стільки, скільки потрібно для перемоги", - додав глава держави.

Нідерланди передали українським прикордонникам партію медичного обладнання та техніки

Нідерланди передали Україні партію медичного обладнання. До нього увійшли 4 балістично-броньовані стабілізаційно-діагностичні модулі, в тому числі стоматологічний кабінет.

"Ми отримали стабілізаційно-діагностичні модулі, які будуть використовуватися на фронті. У середині модуля є все необхідне для проведення різних операцій і складних зокрема", - каже начальник відділу медичного забезпечення бригади "Сталевий рубіж" Анатолій Коваленко.

Зазначається, що зазначені мобільні комплекси постачаються компанією-виробником "Hospitainer" за урядовою програмою та координацією Посольства Нідерландів в Україні щодо посилення медичних спроможностей Сил оборони України під час триваючої агресії.

Медичне обладнання, а саме стабілізаційно-діагностичні модулі медичної підтримки, що відповідають принциповій класифікації мобільних медичних підрозділів армій країн НАТО Role 1, Role 2 Basic (базова), Role 2 Enhanced (розширена), уже стоять на озброєнні прикордонних медиків і використовуються за призначенням, рятуючи життя.

Глава ОБСЄ прибув з візитом до Києва

Міністр закордонних справ Північної Македонії і глава ОБСЄ Буяр Османі прибув з візитом до Києва.

Османі підкреслив, що Україна є головним пріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ, тому що саме в нашій державі вирішується майбутнє безпекової ситуації у Європі.

"Коли під загрозою самі підвалини організації, потрібно фокусуватися на цьому. І саме це зараз відбувається в Україні - російська агресія проти України руйнує засади міжнародного порядку", - сказав він.

РФ втратила вже понад 60 танків та БТР, намагаючись захопити Авдіївку, - Bild

Російська армія втратила вже понад 200 військових, а також більш як 60 танків та БТР під час свого наступу на Авдіївку у Донецькій області.

За даними військового аналітика Bild Юліана Ріпке, російські війська, намагаючись оточити Авдіївку, пішли у наступ колонами із понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки. Однак вони потрапили під вогонь артилерії та ПТУР та були відкинуті.

За оцінкою аналітика, українськими військами було вбито понад 200 російських окупантів та знищено понад 60 танків і БТР.

Як зазначив Ріпке, план росіян полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити села Північне, Степове та Бердичі.

Проте ЗСУ змогли зупинити наступ окупантів під Північним і на залізничній лінії в Степовому. За даними аналітика, попри втрати, російські війська не мають наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку.

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії ситуацію на полі бою

Президент Володимир Зеленський провів телефону розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Серед іншого вони обговорили ситуацію на українському полі бою.

"Подякував за вже 19-й пакет оборонної допомоги від Фінляндії та дієву участь у реалізації формули миру, зокрема пункту про радіаційну та ядерну безпеку", - заявив Зеленський.

Він також додав, що розповів фінському лідеру про цьогорічне продовження ініціативи "Зерно з України".

Також лідери двох країн обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні.

Україна залишається на першому місці, незважаючи на війну Ізраїлю з ХАМАС, - глава МЗС Чехії

Допомога Україні у війні з Росією залишається пріоритетом для цивілізованого світу навіть після початку ізраїльсько-палестинського конфлікту.

За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Липавського, зараз світ рухається до "глобальної конфронтації".

"Я не думаю, що це збіг. Ми повинні бути готові вкладати більше зусиль у нашу оборону. І дотримуватися наших принципів... Ми повинні приділяти увагу всім конфліктам і чомусь, що загрожує нам. Тому Україна досі на першому місці ", - додав глава чеського МЗС.

ДБР повідомило про підозру голові Росгвардії Золотову за злочини під час Майдану

Правоохоронці повідомили про підозру 20 співробітникам ФСБ РФ, зокрема голові Росгвардії Віктору Золотову, за злочини під час Революції Гідності.

"Працівники ДБР повідомили про підозру в пособництві у вчиненні державної зради керівникам СБУ часів екс-президента України Віктора Януковича, двадцяти співробітникам Федеральної служби безпеки РФ під час подій Революції Гідності", - йдеться у повідомленні.

Хто опинився під підозрою

генерал армії Віктор Золотов - колишній керівник Служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніми військами (на даний час – директор Федеральної служби військ нацгвардії РФ);

- колишній керівник Служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніми військами (на даний час – директор Федеральної служби військ нацгвардії РФ); генерал-полковник Олексій Сєдов начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ;

начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ; генерал-лейтенант Олексій Жало – заступник начальника 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ - начальник управління захисту конституційного устрою;

– заступник начальника 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ - начальник управління захисту конституційного устрою; генерал-майор Сергій Єгоров – перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ РФ;

– перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ РФ; генерал-майор Володимир Павлік – перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ;

– перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ; генерал-майор Андрій Яценко – колишній співробітник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ, зараз – заступник начальника управління ФСБ РФ в Москві.

– колишній співробітник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ, зараз – заступник начальника управління ФСБ РФ в Москві. Також підозри у держзраді повідомлено колишньому голові СБУ, його першому заступнику - керівнику Антитерористичного центру та начальнику Департаменту захисту національної державності Служби часів Януковича.

З'явилися "актори-розвідники". Данілов попередив про спробу РФ створити нову агентурну мережу

Росія намагається сформувати нову агентурну мережу в Україні за допомогою різних псевдоекспертів для дестабілізації ситуації в країні.

"Єдиний шанс Росії здолати Україну - внести розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння, чим Кремль успішно займався останні десятиріччя - ділив Україну на сорти, створював російські проксі-партії, корумпував політиків, фальсифікував історію", - написав секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, завдяки активній діяльності українських силових структур, останніми роками було проведено наймасштабнішу чистку російської агентури. Проте країна-агресор і надалі намагатиметься "на місці однієї зрізаної голови виростити кілька нових".

"Нині за всіма ознаками ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. В перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації", - написав секретар РНБО.

Катар допоміг повернути в Україну чотирьох дітей, яких депортувала Росія, - WP

Росія погодилася повернути в Україну чотирьох депортованих дітей за результатом переговорів за посередництва Катару.

За словами чиновника катарського уряду, який говорив на умовах анонімності, двоє дітей зараз повернулися до родичів, а ще двоє, як очікується, возз’єднаються зі своїми родинами найближчими днями.

Зазначається, що р оль Катару в переговорах, які тривали кілька місяців, виникла на прохання українського уряду. Представниці МЗС Катару Лольва аль-Хатер зазначила, що останніми тижнями катарські офіційні особи ведуть "безперервний діалог із нашими українськими та російськими колегами"

Українські діти віком від 2 до 17 років пройшли через посольство Катару в Москві та різними маршрутами поїхали додому. Деякі прямували з Росії в Україну через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Інші прямували через Білорусь.