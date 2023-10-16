Партизани виявили новий штаб 22-го армійського корпусу у Сімферополі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар АТЕШ .

За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводяться маскування об'єкта.

Військовий об'єкт розташований на вулиці Катерининській 23. Координати: 44.953825, 34.094937.

Наголошується, що територія добре охороняється військовими, там постійно курсують військові патрулі, і все накрито військовими сітками. Заїзд транспорту здійснюють через КПП, а через задні ворота з протилежного боку в/ч. Також на території можна помітити особистий транспорт середнього сегменту та вище. Імовірно, штабного складу чи спецслужб РФ.

"Ми робимо все, щоб російська армія була зруйнована. Для цього ми проводимо диверсії всередині російської армії, а також шукаємо військові цілі зовні. Вся інформація передається у потрібні структури", - додають в АТЕШ.

Ситуація у Криму

Нагадаємо, російські окупанти облаштовують вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Нещодавно партизани показали чергові фортифікаційні споруди із звичайних насипів та невеликих бетонних плит.

Раніше партизани пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії, які будують росіяни, боячись контрнаступу ЗСУ. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.

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