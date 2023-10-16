ДБР повідомило про підозру голові Росгвардії Золотову за злочини під час Майдану

Правоохоронці повідомили про підозру 20 співробітникам ФСБ РФ, зокрема голові Росгвардії Віктору Золотову, за злочини під час Революції Гідності.

"Працівники ДБР повідомили про підозру в пособництві у вчиненні державної зради керівникам СБУ часів екс-президента України Віктора Януковича, двадцяти співробітникам Федеральної служби безпеки РФ під час подій Революції Гідності", - йдеться у повідомленні.

Хто опинився під підозрою

генерал армії Віктор Золотов - колишній керівник Служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніми військами (на даний час – директор Федеральної служби військ нацгвардії РФ);

- колишній керівник Служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніми військами (на даний час – директор Федеральної служби військ нацгвардії РФ); генерал-полковник Олексій Сєдов начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ;

начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ; генерал-лейтенант Олексій Жало – заступник начальника 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ - начальник управління захисту конституційного устрою;

– заступник начальника 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ - начальник управління захисту конституційного устрою; генерал-майор Сергій Єгоров – перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ РФ;

– перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ РФ; генерал-майор Володимир Павлік – перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ;

– перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ; генерал-майор Андрій Яценко – колишній співробітник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ, зараз – заступник начальника управління ФСБ РФ в Москві.

– колишній співробітник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ, зараз – заступник начальника управління ФСБ РФ в Москві. Також підозри у держзраді повідомлено колишньому голові СБУ, його першому заступнику - керівнику Антитерористичного центру та начальнику Департаменту захисту національної державності Служби часів Януковича.

Деталі справи

Спільним рішенням керівництва СБУ і ФСБ РФ, з 13 по 15 грудня 2013 року в Україні перебувала делегація з 20 співробітників російської спецслужби. Вони сприяли працівникам СБУ в підготовці відеоматеріалів і публікацій для створення негативного образу учасників "Євромайдану" і представників опозиційних сил.

За завданням керівництва СБУ було підготовлено 257 відеоматеріалів провокаційного змісту та спеціально створено YouTube-канал для їхнього поширення. Про розміщення цих відеофайлів співробітники СБУ відзвітували перед ФСБ РФ, надіславши їм посилання на опубліковані відеозаписи.

Спецслужби РФ впливали на керівництво СБУ

Уже після від'їзду делегації ФСБ РФ з України тодішнє керівництво СБУ "заднім числом" підписало документи нібито про їхнє запрошення як представників спецслужб у рамках Комісії з інформаційної безпеки при Раді керівників органів безпеки і спецслужб СНД.

Таким чином, слідством встановлено і доведено вплив спецслужб РФ на колишнє керівництво СБУ з метою проведення підривної діяльності проти України.

Інформація від прокуратури

Колишнім співробітникам СБУ повідомлено про підозру у скоєнні, за попередньою змовою групою осіб, державної зради та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності.

Співробітникам ФСБ Росії повідомлено про підозру у скоєнні, за попередньою змовою групою осіб, пособництва в скоєнні державної зради і сприянні керівництву СБУ в наданні РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці.

Також їм повідомили про підозру в розпалюванні національної, релігійної ворожнечі та ненависті, приниженні національної честі та гідності, образі почуттів громадян у зв'язку з їхніми ідеологічними переконаннями.

Справи Майдану

Раніше повідомлялося, що строки давності у частині справ, які стосуються розгону студентів на Майдані, спливають у грудні цього року.

Також начальник департаменту Офісу генерального прокурора у справах "Майдану" Олексій Донський наголошував, що вирок у справі розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року має бути оголошено вже цього року.

Нещодавно розслідування справи щодо розстрілу мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві 18-20 лютого 2014 року було завершено. До суду направлено обвинувальні акти стосовно колишнього президента Віктора Януковича та 9 екс-чиновників.