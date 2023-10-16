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Катар допоміг повернути в Україну чотирьох дітей, яких депортувала Росія, - WP

Понеділок 16 жовтня 2023 10:41
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Катар допоміг повернути в Україну чотирьох дітей, яких депортувала Росія, - WP Ілюстративне фото: Катар допоміг повернути в Україну чотирьох дітей, яких депортувала Росія (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія погодилася повернути в Україну чотирьох депортованих дітей за результатом переговорів за посередництва Катару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами чиновника катарського уряду, який говорив на умовах анонімності, двоє дітей зараз повернулися до родичів, а ще двоє, як очікується, возз’єднаються зі своїми родинами найближчими днями.

Зазначається, що роль Катару в переговорах, які тривали кілька місяців, виникла на прохання українського уряду. Представниці МЗС Катару Лольва аль-Хатер зазначила, що останніми тижнями катарські офіційні особи ведуть "безперервний діалог із нашими українськими та російськими колегами"

Українські діти віком від 2 до 17 років пройшли через посольство Катару в Москві та різними маршрутами поїхали додому. Деякі прямували з Росії в Україну через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Інші прямували через Білорусь.

Організація поїздки включала кілька видів транспорту, включаючи дипломатичний конвой, поїзд і приватний чартерний літак через Катар.

Депортація українських дітей

Зазначимо, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Нагадаємо, у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

У червні перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

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