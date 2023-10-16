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Українські бійці дронами атакували позиції росіян на лівому березі Дніпра (відео)

Україна, Понеділок 16 жовтня 2023 20:17
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Українські бійці дронами атакували позиції росіян на лівому березі Дніпра (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили позиції росіян на лівому березі Дніпра і за допомогою дронів атакували їх. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що росіян атакували бійці херсонського Корпусу оперативно-раптової дії з представниками Сил територіальної оборони.

На відео можна побачити, як українські бійці вдарили по позиціях окупантів на лівому березі Дніпра.

ЗСУ знищують росіян

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів та 80 одиниць військової техніки ворога.

Також українські бійці на Бахмутському напрямку знищили військову техніку росіян на 1,8 млн доларів.

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 16 жовтня, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 288 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 17 танків, 44 артсистеми, літак та вертоліт.

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