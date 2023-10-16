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Нідерланди передали українським прикордонникам партію медичного обладнання та техніки

Понеділок 16 жовтня 2023 18:08
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Нідерланди передали українським прикордонникам партію медичного обладнання та техніки Фото: Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерланди передали Україні партію медичного обладнання. До нього увійшли 4 балістично-броньовані стабілізаційно-діагностичні модулі, в тому числі стоматологічний кабінет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Ми отримали стабілізаційно-діагностичні модулі, які будуть використовуватися на фронті. У середині модуля є все необхідне для проведення різних операцій і складних зокрема", - каже начальник відділу медичного забезпечення бригади "Сталевий рубіж" Анатолій Коваленко.

Зазначається, що зазначені мобільні комплекси постачаються компанією-виробником "Hospitainer" за урядовою програмою та координацією Посольства Нідерландів в Україні щодо посилення медичних спроможностей Сил оборони України під час триваючої агресії.

Медичне обладнання, а саме стабілізаційно-діагностичні модулі медичної підтримки, що відповідають принциповій класифікації мобільних медичних підрозділів армій країн НАТО Role 1, Role 2 Basic (базова), Role 2 Enhanced (розширена), уже стоять на озброєнні прикордонних медиків і використовуються за призначенням, рятуючи життя.

Фото: Допомога (dpsu.gov.ua)

Представник "Hospitainer" Бар-Джоп Круйсен додав, що компанія передала українським військовим уже 9 таких госпіталів, і планує ще 12.

Що про цю допомогу кажуть у Держприкордонслужбі

Модулі високомобільні, захищені, автономні, високоінтелектуальні та забезпечені усім необхідним для надання якісної медичної допомоги протягом тривалого часу. Ці шпиталі є всесезонними, мають усю необхідну техніку та ліки. У них можуть надавати першу медичну допомогу, проводити операції, а також розгортати стаціонар.

"Це комплекс, який містить кілька модулів - діагностичний і лікувальний. Модулі оснащені відповідними матеріалами, засобами, апаратурою для надання допомоги", - зазначає начальник служби охорони здоров'я бригади "Сталевий кордон" Олександр Солобчук.

За його словами, це високомобільний комплекс, який можна на будь-якій ділянці місцевості розгорнути, надати допомогу бійцям, і швидко згорнути і поїхати на іншу ділянку допомагати.

Допомога від Нідерландів

Нагадаємо, Нідерланди є одним з союзників України у війні проти Росії. Амстердам надає нашій країні як військову, так і економічну допомогу.

Нещодавно Нідерланди оголосили про передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшли засоби для розмінування, боєприпаси та дрони.

Також в.о. прем'єр-міністра Марк Рютте заявив, що Нідерланди нададуть нову військову допомогу Україні для захисту енергетики та зернового коридору. Зокрема, планується постачання снарядів для зенітного ракетного комплексу Patriot.

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