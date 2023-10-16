ua en ru
Пн, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Використання активів РФ та фіндопомога: Зеленський зустрівся зі спецпредставником США

Київ, Понеділок 16 жовтня 2023 17:46
UA EN RU
Використання активів РФ та фіндопомога: Зеленський зустрівся зі спецпредставником США Фото: президент України Володимир Зеленський та спецпредставник США Пенні Пріцкер (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Сторони, зокрема, обговорили використання російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

"Обговорили насамперед захист нашої енергетичної інфраструктури та потреби у відновленні України. А також макрофінансову підтримку нашої країни та справедливе використання заморожених російських активів", - написав президент за підсумками переговорів.

Він зазначив, що Україна зацікавлена у залученні приватних американських інвестицій у проекти в аграрному секторі, машинобудуванні та хімічному виробництві, а також в участі у розбудові енергосистеми.

Президент уточнив, що для залучення інвестицій потрібно розробити механізми гарантування ризиків.

Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та всьому американському народу за потужну допомогу Україні.

"Нам важливо розуміти, що Сполучені Штати готові допомогти пройти зимовий період і підтримуватимуть нашу державу стільки, скільки потрібно для перемоги", - додав глава держави.

Візит Пріцкер в Україну

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, спецпредставник США з відновлення України Пенні Пріцкер вперше прибула до України.

На цю посаду її призначив президент США Джо Байден ще 14 вересня.

Раніше Пріцкер заявляла, що приватні американські компанії хотіли б почати інвестувати в Україну, але для цього є умови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу