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РФ втратила вже понад 60 танків та БТР, намагаючись захопити Авдіївку, - Bild

Авдіївка, Донецька область, Понеділок 16 жовтня 2023 13:19
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РФ втратила вже понад 60 танків та БТР, намагаючись захопити Авдіївку, - Bild Фото: РФ втратила вже понад 60 танків та БТР, намагаючись захопити Авдіївку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російська армія втратила вже понад 200 військових, а також більш як 60 танків та БТР під час свого наступу на Авдіївку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними військового аналітика Bild Юліана Ріпке, російські війська, намагаючись оточити Авдіївку, пішли у наступ колонами із понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки. Однак вони потрапили під вогонь артилерії та ПТУР та були відкинуті.

За оцінкою аналітика, українськими військами було вбито понад 200 російських окупантів та знищено понад 60 танків і БТР.

Як зазначив Ріпке, план росіян полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити села Північне, Степове та Бердичі.

Проте ЗСУ змогли зупинити наступ окупантів під Північним і на залізничній лінії в Степовому. За даними аналітика, попри втрати, російські війська не мають наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку.

Наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, з початку минулого тижня російські окупанти активізували наступ на Авдіївку у Донецькій області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. Ситуація у місті залишається напруженою.

За даними Генштабу, у районі Авдіївки минулого тижня війська РФ здійснили понад 100 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в районах східніше Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Северного, Невельського, Нетайлово та Первомайського Донецької області.

Тим часом, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроба росіян наступати на місто може перетворитися на "биття у бетонну стіну".

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Війна Росії проти України Авдіївка Донецька область
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