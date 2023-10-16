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Окупанти вигадали новий спосіб примусової паспортизації українських підлітків, - ЦНС

Херсонська область , Понеділок 16 жовтня 2023 15:29
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Окупанти вигадали новий спосіб примусової паспортизації українських підлітків, - ЦНС Фото: окупанти вигадали новий спосіб примусової паспортизації українських підлітків (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни продовжують політику примусової паспортизації місцевого населення, у тому числі й підлітків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомили в ЦНС, окупанти зобов’язали підконтрольні місцеві школи видати старшокласникам від 14 років поліси медичного страхування. Проте умовою видачі є отримання підлітком паспорта РФ, а також наявність російського документа у одного з його батьків.

Перелік осіб, які не отримують поліс, школи мають надати окупаційній адміністрації, а також провести "виховну роботу" з батьками таких дітей.

Примусова паспортизація РФ на окупованих територіях України

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Нагадаємо, раніше на окупованих територіях загарбники ввели правило, за яким підлітки, яким виповнилось 14 років мають отримати паспорт РФ аби їх допустили до занять спортом.

Крім того, нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять.

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Херсонська область окупанти Війна Росії проти України
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