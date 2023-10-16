Буданов особисто бере участь у деяких спецопераціях ГУР: боєць розповів деталі однієї з них
Спецпризначенців Головного управління розвідки нерідко відправляють на завдання, де доводиться стикатися з кратною перевагою ворога. У деяких з операцій безпосередньо бере участь і їхній начальник - Кирило Буданов.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий".
"Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович", - розповів "Лютий".
За його словами, Буданов буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян здатися у полон.
"Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, знаходиться начальник ГУР", - пригадав боєць.
Одна зі спецоперацій ГУР
Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що українські спецпризначенці висадилися в окупованому Криму.
Так, спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території півострова та нанесли вогневе ураження по російських окупантах.
Пізніше представник ГУР Андрій Юсов розповів, що в рамках висадки в бійців ГУР в окупованому Криму стався жорстокий бій. Росіяни зазнали значних втрат, а наші групи вже повернулися зі спецоперації.
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