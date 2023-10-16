ua en ru
Пн, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії ситуацію на полі бою

Понеділок 16 жовтня 2023 20:45
UA EN RU
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії ситуацію на полі бою Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів телефону розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Серед іншого вони обговорили ситуацію на українському полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови держав в Telegram.

"Подякував за вже 19-й пакет оборонної допомоги від Фінляндії та дієву участь у реалізації формули миру, зокрема пункту про радіаційну та ядерну безпеку", - заявив Зеленський.

Він також додав, що розповів фінському лідеру про цьогорічне продовження ініціативи "Зерно з України".

Також лідери двох країн обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.

Нещодавно стало відомо, що уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане вже 19-м.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Финляндия Війна Росії проти України
NEWS
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу