Україна залишається на першому місці, незважаючи на війну Ізраїлю з ХАМАС, - глава МЗС Чехії

Допомога Україні у війні з Росією залишається пріоритетом для цивілізованого світу навіть після початку ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі " Радіо Свобода " заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

За його словами, зараз світ рухається до "глобальної конфронтації".

"Я не думаю, що це збіг. Ми повинні бути готові вкладати більше зусиль у нашу оборону. І дотримуватися наших принципів... Ми повинні приділяти увагу всім конфліктам і чомусь, що загрожує нам. Тому Україна досі на першому місці ", - додав глава чеського МЗС.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС розпочали війну проти Ізраїлю. Вони вторглися до ізраїльських населених пунктів, вбивали та викрадали місцевих жителів.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. Вже було завдано кількох ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.

При цьому, як повідомляли західні ЗМІ, Ізраїль вже запросив у США військову допомогу - засоби ППО та авіабомби. На цьому тлі у Пентагоні висловили стурбованість у зв'язку з можливою одночасною підтримкою України та Ізраїлю.