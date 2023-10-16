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Україна залишається на першому місці, незважаючи на війну Ізраїлю з ХАМАС, - глава МЗС Чехії

Прага, Понеділок 16 жовтня 2023 17:21
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Україна залишається на першому місці, незважаючи на війну Ізраїлю з ХАМАС, - глава МЗС Чехії Фото: Ян Липавський, голова МЗС Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Допомога Україні у війні з Росією залишається пріоритетом для цивілізованого світу навіть після початку ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

За його словами, зараз світ рухається до "глобальної конфронтації".

"Я не думаю, що це збіг. Ми повинні бути готові вкладати більше зусиль у нашу оборону. І дотримуватися наших принципів... Ми повинні приділяти увагу всім конфліктам і чомусь, що загрожує нам. Тому Україна досі на першому місці ", - додав глава чеського МЗС.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС розпочали війну проти Ізраїлю. Вони вторглися до ізраїльських населених пунктів, вбивали та викрадали місцевих жителів.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. Вже було завдано кількох ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.

При цьому, як повідомляли західні ЗМІ, Ізраїль вже запросив у США військову допомогу - засоби ППО та авіабомби. На цьому тлі у Пентагоні висловили стурбованість у зв'язку з можливою одночасною підтримкою України та Ізраїлю.

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