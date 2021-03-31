У соратников Медведчука прошли обыски, а "Ощадбанк" проиграл РФ дело об активах в Крыму: новости за 30 марта

Львов ужесточил карантин, у соратников Медведчука провели 20 обысков, Ощадбанк проиграл России суд о взыскании убытков за оккупацию Крыма. Подробнее о том, что произошло во вторник, 30 марта, - в материале РБК-Украина.

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Обвинил Украину в эскалации на Донбассе: Путин провел переговоры с Макроном и Меркель

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануелем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы обсудили ситуацию на Донбассе.

Путин "подчеркнул важность" выполнения киевскими властями всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Он также обвинил Украину в провокации эскалации на Донбассе и в отказе от выполнения согласованных в июле Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

В Верховном суде обжаловали указ Зеленского по Тупицкому

В Верховном суде Украины обжаловали указ президента Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Иски поступили 29 марта.

Напомним, что 27 марта Владимир Зеленский издал указ, которым отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

У соратников Медведчука провели 20 обысков

Служба безопасности Украины 30 марта провела обыски у руководства и представителей Общественной организации "Украинский Выбор", лидером которой является нардеп Виктор Медведчук, 20 обысков. Следственные действия происходили в более 10 регионах страны.

Напомним, Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которой является нардеп Виктор Медведчук. Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму.

Рада взялась за налоговую амнистию для украинцев: что это означает

В Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №5153 за основу.

Согласно закону, в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года проведут единоразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Ощадбанк проиграл России суд о взыскании убытков за оккупацию Крыма

Парижский апелляционный суд отклонил решение Международного арбитража от 26 ноября 2018 года по делу Ощадбанка против Российской Федерации. Суд отменил взыскание с России убытков за оккупацию Крыма.

"Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и таким, что противоречит устоявшейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение", - заявили в банке. Ощадбанк планирует обжаловать решение Парижского апелляционного суда перед Верховным судом.

Рада назначила выборы мэра Харькова: названа дата

Верховная рада приняла постановление о проведении внеочередных выборов харьковского городского головы. Их проведут 31 октября 2021 года.

Из-за локдауна в Киеве парламент изменил свой режим работы и в ближайшие три недели отказался от очередных заседаний. Однако решил провести внеочередные, чтобы рассмотреть и постановление о выборах в Харькове.

Дело "ЧВК Семенченко": Шевченко вышел из СИЗО

Так называемый "агент Национального антикоррупционного бюро" Евгений Шевченко вышел из следственного изолятора, где находился под стражей по делу о "частной армии". За Шевченко внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Как писало РБК-Украина, Семенченко также отправили в СИЗО, однако без права внесения залога. Добавим, что уже на следующий день арестованного экс-нардепа Семенченко госпитализировали.

От "минусов" до +18: синоптики ошарашили прогнозом на последний день марта

Погода в Украине в последний день марта будет почти жаркой на Западе, а на Востоке вероятны даже ночные заморозки. Об этом рассказали Наталка Диденко на своей странице в Facebook, а в Украинском гидрометцентре поделились картами погоды.

"С одной стороны март еще напомнит о себе ночными небольшими "минусами" в восточной части Украины, а уже днем растопит сердца самых отъявленных скептиков замечательными +15+18 градусов в западных областях", - пишет Диденко.