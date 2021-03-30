ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Транспорт по спецпропускам и закрытые детсады: Львов ужесточил карантин

Новина українською → Львов, Вторник 30 марта 2021 12:27
Транспорт по спецпропускам и закрытые детсады: Львов ужесточил карантин
Автор: Игорь Литвиненко

Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ужесточении карантина. Такое решение принято в связи с резким увеличением больных и госпитализаций в городе.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Так, Комиссия приняла такие решения:

  • усиленный карантин продолжить до 12 апреля;
  • транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлено;
  • все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
  • школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
  • магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
  • непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;
  • открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
  • запрещено проведение всех массовых мероприятий;
  • все заведения питания работают только на вынос и адресную доставку.

Также в связи с нарушением карантина было принято решение о закрытии:

  • "Эпицентр", ул. Б.Хмельницкого, 188;
  • "Ева", ул. Черновола, 1;
  • "МакДональдз", ул. Шевченко, 7
  • "Братиська", ул. Сечь. Стрельцов, 3;
  • "Гребуче ябко", ул. Древнееврейский, 20;
  • "Йоки", ул. Гнатюка, 12а;
  • "Малевич", ул. Черновола, 2.

Напомним, Львов с 25 марта находится в "красной" зоне карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве запретили проводить продуктовые ярмарки до 12 апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Львов транспорт детский сад Карантин Коронавирус
NEWS
У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском
У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ