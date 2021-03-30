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В Верховном суде обжаловали указ Зеленского по Тупицкому

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 14:39
В Верховном суде обжаловали указ Зеленского по Тупицкому Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Верховном суде Украины обжаловали указ президента Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Иски поступили 29 марта.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что 29 марта 2021 года в суд поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента от 27 марта 2021 № 124/2021 по отмене назначения истца судьей Конституционного суда Украины.

Иску присвоен регистрационный номер дела - № 9901/96/21.

В тот же день поступил еще один иск, который оспаривает указ Владимира Зеленского. Регистрационный номер дела - № 9901/97/21.

Отметим, что 27 марта Владимир Зеленский издал указ, которым отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Напомним, ранее Тупицкий анонсировал, что обжалует указ Зеленского в Верховном суде.

Как известно, после решения президента Тупицкий издал распоряжение о созыве специального заседания КСУ на 12 апреля.

Какая сейчас ситуация в КСУ, более подробно в материале "Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ".

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