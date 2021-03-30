ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада назначила выборы мэра Харькова: названа дата

Новина українською → Харьков, Вторник 30 марта 2021 19:03
Рада назначила выборы мэра Харькова: названа дата Фото: выборы мэра Харькова назначили на осень (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла постановление о проведении внеочередных выборов харьковского городского головы. Их проведут 31 октября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

За документ проголосовали 249 нардепов.

"Назначить внеочередные выборы Харьковского городского главы Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года. Центральной избирательной комиссии... определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Харьковского городского главы", - сказано в документе.

Кабмин в рамках полномочий обязали принять меры по финансированию выборов за счет средств целевой субвенции из государственного бюджета.

Напомним, соответствующее постановление в парламенте зарегистрировали 23 марта.

Как писало РБК-Украина, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что выборы мэра Харькова могут состояться в последнее воскресенье октября.

Из-за локдауна в Киеве парламент изменил свой режим работы и в ближайшие три недели отказался от очередных заседаний. Однако решил провести внеочередные, чтобы рассмотреть и постановление о выборах в Харькове.

Стоит отметить, что парламенту ранее для назначения новых выборов мэра Харькова не хватало ходатайства секретаря горсовета Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Харьков Верховная Рада выборы мэра
NEWS
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ