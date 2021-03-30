Рада назначила выборы мэра Харькова: названа дата

Верховная рада приняла постановление о проведении внеочередных выборов харьковского городского головы . Их проведут 31 октября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Кабмин в рамках полномочий обязали принять меры по финансированию выборов за счет средств целевой субвенции из государственного бюджета.

"Назначить внеочередные выборы Харьковского городского главы Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года. Центральной избирательной комиссии... определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Харьковского городского главы", - сказано в документе.

Напомним, соответствующее постановление в парламенте зарегистрировали 23 марта.

Как писало РБК-Украина, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что выборы мэра Харькова могут состояться в последнее воскресенье октября.

Из-за локдауна в Киеве парламент изменил свой режим работы и в ближайшие три недели отказался от очередных заседаний. Однако решил провести внеочередные, чтобы рассмотреть и постановление о выборах в Харькове.

Стоит отметить, что парламенту ранее для назначения новых выборов мэра Харькова не хватало ходатайства секретаря горсовета Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов.