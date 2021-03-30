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Дело "ЧВК Семенченко": Шевченко вышел из СИЗО

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 19:58
Дело "ЧВК Семенченко": Шевченко вышел из СИЗО Фото: Евгений Шевченко facebook.com yevhenshevchenko)
Автор: Олег Черныш

Так называемый "агент Национального антикоррупционного бюро" Евгений Шевченко вышел из следственного изолятора, где находился под стражей по делу о "частной армии". За Шевченко внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в правоохранительных органах.

Залог за так называемого "агента НАБУ" внесли еще в понедельник, 29 марта.

"Да, залог внесли вчера. Шевченко покинул СИЗО", - сказал собеседник агентства.

Как известно, в пятницу, 26 марта, Печерский районный суд города Киева отправил Шевченко под стражу с правом внесения 5 млн гривен залога. Так называемого "агента НАБУ" взяли под стражу по делу о создании и деятельности частной военной компании.

Напомним, что вместе с Шевченко в деле фигурирует экс-нардеп Семен Семенченко. Шевченко и Семенченко правоохранители считают основателями этой "частной армии".

По версии следствия, они якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Следствие считает, что ЧВК могла сотрудничать со странами Ближнего Востока на предмет организации поставок оружия.

Как писало РБК-Украина, Семенченко также отправили в СИЗО, однако без права внесения залога.

Добавим, что уже на следующий день арестованного экс-нардепа Семенченко госпитализировали.

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Новости Украины Общество Евгений Шевченко агент НАБУ СИЗО залог
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