Дело "ЧВК Семенченко": Шевченко вышел из СИЗО
Так называемый "агент Национального антикоррупционного бюро" Евгений Шевченко вышел из следственного изолятора, где находился под стражей по делу о "частной армии". За Шевченко внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
Об этом РБК-Украина рассказал источник в правоохранительных органах.
Залог за так называемого "агента НАБУ" внесли еще в понедельник, 29 марта.
"Да, залог внесли вчера. Шевченко покинул СИЗО", - сказал собеседник агентства.
Как известно, в пятницу, 26 марта, Печерский районный суд города Киева отправил Шевченко под стражу с правом внесения 5 млн гривен залога. Так называемого "агента НАБУ" взяли под стражу по делу о создании и деятельности частной военной компании.
Напомним, что вместе с Шевченко в деле фигурирует экс-нардеп Семен Семенченко. Шевченко и Семенченко правоохранители считают основателями этой "частной армии".
По версии следствия, они якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Следствие считает, что ЧВК могла сотрудничать со странами Ближнего Востока на предмет организации поставок оружия.
Как писало РБК-Украина, Семенченко также отправили в СИЗО, однако без права внесения залога.
Добавим, что уже на следующий день арестованного экс-нардепа Семенченко госпитализировали.