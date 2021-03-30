ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У соратников Медведчука сегодня провели 20 обысков

Новина українською → Украина, Вторник 30 марта 2021 12:21
У соратников Медведчука сегодня провели 20 обысков Фото: у соратников Медведчука провели обыски (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Служба безопасности Украины 30 марта провела у руководства и представителей Общественной организации "Украинский Выбор", лидером которой является нардеп Виктор Медведчук, 20 обысков. Следственные действия происходили в более 10 регионах страны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мероприятия проводятся с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц.

Следственные действия происходили в более 10 регионах страны. Изъятую доказательную базу добавили к материалам дела.

"В ходе досудебного расследования проверяется их содействие проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в АР Крым и в городе Севастополь", - говорится в сообщении.

Напомним, Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которой является нардеп Виктор Медведчук. Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму.

Двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", сообщают в Офисе генпрокурора. Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НВФ, другой был руководителем подразделения "Славянский щит".

По данным следствия, они принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова.

Ранее СНБО принял решение ввести санкции против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виктор Медведчук
NEWS
У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском
У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ