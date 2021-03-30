У соратников Медведчука сегодня провели 20 обысков

Служба безопасности Украины 30 марта провела у руководства и представителей Общественной организации "Украинский Выбор", лидером которой является нардеп Виктор Медведчук, 20 обысков. Следственные действия происходили в более 10 регионах страны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе досудебного расследования проверяется их содействие проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в АР Крым и в городе Севастополь", - говорится в сообщении.

Следственные действия происходили в более 10 регионах страны. Изъятую доказательную базу добавили к материалам дела.

Отмечается, что мероприятия проводятся с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц.

Напомним, Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которой является нардеп Виктор Медведчук. Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму.

Двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", сообщают в Офисе генпрокурора. Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НВФ, другой был руководителем подразделения "Славянский щит".

По данным следствия, они принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова.

Ранее СНБО принял решение ввести санкции против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.