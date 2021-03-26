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Без права залога. Суд отправил Семенченко в СИЗО

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 22:04
Без права залога. Суд отправил Семенченко в СИЗО Фото: Семен Семенченко (facebook.com/zhirnosenko.aleksandr)
Автор: Дмитрий Левицкий

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко. Суд отправил Семенченко под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом заявил сам Семенченко после заседания суда.

"Суд принял решение отправить меня за решетку", - заявил он.

Семенченко подозревают в создании частной военной компании, однако сам экс-нардеп отрицает обвинения.

Йду за ґрати. Заперечую всі звинувачення і бруд котрий був заготовлений спеціально для цього дня. Нехай ті хто буде після нас будуть більш розумнішими і не так вірити в свою власну Державу. Прошу допомогти моїй родині. Слава Україні.

Posted by Семен Семенченко on Friday, March 26, 2021

По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

Следствие считает, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать со странами Ближнего Востока, например с Ираком, Сирией и Афганистаном, на предмет организации поставок оружия.

Напомним, второго фигуранта дела Шевченко арестовали с возможностью внесения залога в размере 5 млн гривен.

Как заявляли в СБУ, по состоянию на сегодня подозрения по делу "ЧВК Семенченко" объявлены в общем шестерым фигурантам.

Добавим, журналисты "Слидство.Инфо" заявили, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать с олигархом Игорем Коломойским.

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