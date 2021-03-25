СБУ проводит обыски в общественной организации Медведчука "Украинский выбор"

СБУ проводит обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Виктор Медведчук. До 2016 года организация была известна как "Украинский выбор".

Следственные действия проходят в Киеве и Днепре. По данным источников в правоохранительных органах, во время оккупации Крыма центральный офис координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождения полуострова в состав Российской Федерации. В дальнейшем участвовали в организации и проведении незаконных референдума и выборов в "законодательные органы Республики Крым", Госдумы РФ и президента.

В СБУ предполагают, что руководство "Украинского выбора - Право народа", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в АР Крым, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове.

Позже в СБУ сообщили, что следственные действия проходят в рамках уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена).