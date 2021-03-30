Обвинил Украину в эскалации на Донбассе: Путин провел переговоры с Макроном и Меркель
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануелем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы обсудили ситуацию на Донбассе.
Об этом сообщают "РИА Новости".
Путин "подчеркнул важность" выполнения киевскими властями всех достигнутых на высшем уровне договоренностей.
"Прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.
Он также обвинил Украину в провокации эскалации на Донбассе и в отказе от выполнения согласованных в июле Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.
Ранее в Кремле заявили о подготовке трехсторонних переговоров лидеров России, Германии и Франции. На повестке дня переговоров, в частности, вопрос обострения ситуации на Донбассе.
Вскоре Министерство иностранных дел Украины отреагировало на планы Кремля и выступило против такого формата переговоров по Донбассу.