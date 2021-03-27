"Дело ЧВК Семенченко": арестованного экс-нардепа госпитализировали
Бывшего депутата Верховной рады Семена Семенченко госпитализировали. Вчера суд арестовал его на два месяца по делу частной военной компании.
"К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя, что суббота выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас КПК и ст. 397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника", - отметил он.
По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.
Следствие считает, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать со странами Ближнего Востока, например с Ираком, Сирией и Афганистаном, на предмет организации поставок оружия.
Напомним, вчера Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Семенченко: его отправили под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
Как писало РБК-Украина, второго фигуранта дела Шевченко арестовали с возможностью внесения залога в размере 5 млн гривен.
Добавим, журналисты "Слидство.Инфо" заявили, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать с олигархом Игорем Коломойским.