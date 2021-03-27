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"Дело ЧВК Семенченко": арестованного экс-нардепа госпитализировали

Новина українською → Киев, Суббота 27 марта 2021 17:44
"Дело ЧВК Семенченко": арестованного экс-нардепа госпитализировали Фото: Семен Семенченко (facebook.com/zhirnosenko.aleksandr)
Автор: Юлия Струк

Бывшего депутата Верховной рады Семена Семенченко госпитализировали. Вчера суд арестовал его на два месяца по делу частной военной компании.

Об этом написал адвокат Семенченко Влад Добош на странице в Facebook.

"К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя, что суббота выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас КПК и ст. 397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника", - отметил он.

По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

Следствие считает, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать со странами Ближнего Востока, например с Ираком, Сирией и Афганистаном, на предмет организации поставок оружия.

Напомним, вчера Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Семенченко: его отправили под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Как писало РБК-Украина, второго фигуранта дела Шевченко арестовали с возможностью внесения залога в размере 5 млн гривен.

Добавим, журналисты "Слидство.Инфо" заявили, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать с олигархом Игорем Коломойским.

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