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Ощадбанк проиграл России суд о взыскании убытков за оккупацию Крыма

Новина українською → Париж, Вторник 30 марта 2021 20:29
Ощадбанк проиграл России суд о взыскании убытков за оккупацию Крыма Фото: Ощадбанк проиграл суд России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Парижский апелляционный суд отклонил решение Международного арбитража от 26 ноября 2018 года по делу Ощадбанка против Российской Федерации. Суд отменил взыскание с России убытков за оккупацию Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

"Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и таким, что противоречит устоявшейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение", - заявили в банке.

Ощадбанк планирует обжаловать решение Парижского апелляционного суда перед Верховным судом.

"Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 года останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делах с участием России", - добавили в пресс-службе банка.

Напомним, 26 ноября 2018 года Международный трибунал принял решение о взыскании с России 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие оккупации Крыма. Общая сумма возмещения также должна включать проценты, начисленные с момента вынесения решения.

Как писало РБК-Украина, Россия пыталась заблокировать принудительное исполнение решения Международного арбитража, но в октябре 2019 года Парижский апелляционный суд не удовлетворил российский иск.

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