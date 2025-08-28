Скасування, затримки й об’їзди: в УЗ оновили інформацію для пасажирів після атаки РФ

Національний перевізник "Укрзалізниця" оновив інформацію для пасажирів щодо руху деяких поїздів після масованої ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що змінилось для пасажирів УЗ і на яких рейсах

У компанії розповіли, що враження армією РФ одного з поїздів Hyundai не вплинуло на кількість рейсів "Інтерсіті+" сьогодні та завтра.

"Всі поїзди продовжують рух країною", - наголосили в УЗ.

Водночас зберігатимуться затримки деяких рейсів (зокрема поїздів далекого сполучення). Стежити за оновленою інформацією пасажирам радять на порталі uz-vezemo.

З-поміж приміських поїздів із затримками курсують нині:

електропоїзди Фастівського напрямку - до 2,5 годин;

електропоїзди Вінницького напрямку - до 3 годин.

В УЗ повідомили, що окремий рейс електропоїзда буде призначено з Краматорська до Лозової - о 16:03 (із зупинками Слов'янськ, Барвінкове, Близнюки).

"До уваги пасажирів поїзда №103/104 "Краматорськ - Львів": саме цей електропоїзд довезе вас до Лозової з пересадкою у спальні вагони, які через вимушену затримку не доїдуть до Краматорська", - наголосили в "Укрзалізниці".

Уточнюється водночас що пасажирів рейсу №104/103 (до Краматорська від Лозової) доставить той самий електропоїзд о 19:00.

"Зупинки на маршруті аналогічні", - додали в УЗ.

Тим часом скасовано було рейс №6208 "Козятин-1 - Фастів-1".

"Дякуємо вам усім за розуміння та слова підтримки, не спиняємо рух", - зауважили у компанії.

Деякі поїзди УЗ курсують зі змінами (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Дещо згодом в УЗ опублікували оновлення для пасажирів поїздів №85, №61, №209 і №109 до Вінниці (190 людей) та до Хмельницького (130) - рейси яких рушили об'їзним маршрутом.

Так, для пасажирів зазначених поїздів із Шепетівки було призначено додатковий приміський поїзд №6256 "Шепетівка - Козятин" (який відправився з Шепетівки о 14:04).

Уточнюється, що він прибуде до Козятина о 17:18, звідки з пересадкою на поїзд №771 о 17:25 пасажири дістануться Хмельницького.

"По Києву у склад поїзда №771 спеціально будуть додані 5 вагонів. Всіх довеземо", - підсумували в УЗ.

Зміни для пасажирів, які їхали до Вінниці та Хмельницького (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)