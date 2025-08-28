ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Скасування, затримки й об’їзди: в УЗ оновили інформацію для пасажирів після атаки РФ

Четвер 28 серпня 2025 14:20
UA EN RU
Скасування, затримки й об’їзди: в УЗ оновили інформацію для пасажирів після атаки РФ Сьогоднішня масована атака РФ змінила розклад руху деяких поїздів УЗ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" оновив інформацію для пасажирів щодо руху деяких поїздів після масованої ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що змінилось для пасажирів УЗ і на яких рейсах

У компанії розповіли, що враження армією РФ одного з поїздів Hyundai не вплинуло на кількість рейсів "Інтерсіті+" сьогодні та завтра.

"Всі поїзди продовжують рух країною", - наголосили в УЗ.

Водночас зберігатимуться затримки деяких рейсів (зокрема поїздів далекого сполучення). Стежити за оновленою інформацією пасажирам радять на порталі uz-vezemo.

З-поміж приміських поїздів із затримками курсують нині:

  • електропоїзди Фастівського напрямку - до 2,5 годин;
  • електропоїзди Вінницького напрямку - до 3 годин.

В УЗ повідомили, що окремий рейс електропоїзда буде призначено з Краматорська до Лозової - о 16:03 (із зупинками Слов'янськ, Барвінкове, Близнюки).

"До уваги пасажирів поїзда №103/104 "Краматорськ - Львів": саме цей електропоїзд довезе вас до Лозової з пересадкою у спальні вагони, які через вимушену затримку не доїдуть до Краматорська", - наголосили в "Укрзалізниці".

Уточнюється водночас що пасажирів рейсу №104/103 (до Краматорська від Лозової) доставить той самий електропоїзд о 19:00.

"Зупинки на маршруті аналогічні", - додали в УЗ.

Тим часом скасовано було рейс №6208 "Козятин-1 - Фастів-1".

"Дякуємо вам усім за розуміння та слова підтримки, не спиняємо рух", - зауважили у компанії.

Скасування, затримки й об’їзди: в УЗ оновили інформацію для пасажирів після атаки РФДеякі поїзди УЗ курсують зі змінами (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Дещо згодом в УЗ опублікували оновлення для пасажирів поїздів №85, №61, №209 і №109 до Вінниці (190 людей) та до Хмельницького (130) - рейси яких рушили об'їзним маршрутом.

Так, для пасажирів зазначених поїздів із Шепетівки було призначено додатковий приміський поїзд №6256 "Шепетівка - Козятин" (який відправився з Шепетівки о 14:04).

Уточнюється, що він прибуде до Козятина о 17:18, звідки з пересадкою на поїзд №771 о 17:25 пасажири дістануться Хмельницького.

"По Києву у склад поїзда №771 спеціально будуть додані 5 вагонів. Всіх довеземо", - підсумували в УЗ.

Скасування, затримки й об’їзди: в УЗ оновили інформацію для пасажирів після атаки РФЗміни для пасажирів, які їхали до Вінниці та Хмельницького (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти здійснили чергову масовану атаку - по Україні було випущено понад 600 дронів і ракет.

Під удар потрапив, зокрема, парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

У столиці армія РФ влучила ракетою у п'ятиповерховий будинок в Дарницькому районі міста. Один із його під'їздів - зруйновано вщент.

Внаслідок обстрілу в Києві виникли численні пожежі, тож над містом утворився смог і в деяких районах суттєво погіршилась якість атмосферного повітря.

Завтрашній день (п'ятниця, 29 серпня) оголошений у Києві Днем жалоби - у пам'ять за жертвами сьогоднішньої масованої атаки ворога на столицю.

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на ворожу атаку цієї ночі, звернувся за реакцією до Китаю та Угорщини, які є соратниками російського диктатора Володимира Путіна.

Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця обстріл Києва Атака дронів Поїзди Подорожі Ракетна атака Пасажири
Новини
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили