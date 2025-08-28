"Укрзалізниця" показала, який вигляд має потяг "Інтерсіті"після прицільного удару РФ

Російські окупанти завдали прицільного удару по поїзду "Інтерсіті", який сьогодні мав вийти на маршрут Київ - Харків. У мережі показали уражений потяг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Як розповів голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, удар був прицільний. Він був спрямований виключно по цивільному транспорті. Потяг сьогодні мав вийти на маршрут Київ–Харків.

"Зараз - рейси не скасовуємо, на маршрут стануть пасажирські вагони, в т.ч. ті, що тільки-но прийняли із заводу. Ключове: збережено життя, весь черговий персонал у місцях влучання відвели в укриття. Вплив на рухомий склад мінімізували швидкими діями співробітників", - зазначив він.

На знімках видно повністю вигорілий салон вагону, обвуглені сидіння, пошкоджені стіни та обшивка, понівечені металеві конструкції. Через вибух вагон фактично перетворився на руїни, непридатні для експлуатації.

Фото: наслідки російського удару по пасажирським потягам "Інтерсіті" (t.me/UkrzalInfo)