Влучила ракета, у підвалі можуть бути люди: нові деталі руйнування 5-типоверхівки у Києві

У п'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі міста російська армія влучила ракетою Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра МВС Ігоря Клименка.

За його словами, наразі з-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Однак є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди.

"Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники", - розповів Клименко.

Відомо, що ворог вдарив по будинку ракетою, яка, ймовірно, зайшла на висоті третього-четвертого поверху. Це призвело до значних руйнувань.

Також відомо, що по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.