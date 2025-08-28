Над Києвом утворився смог: у КМДА сказали, де ситуація з повітрям найгірша

Внаслідок нічних обстрілів у Києві виникли пожежі, тож над містом утворився смог.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Що відомо про смог у Києві

Українцям розповіли, що в цілому станом на ранок 28 серпня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві - середній.

Наголошується водночас, що відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким.

"Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер", - нагадали у КМДА.

Крім того, вітер може піднімати шкідливі речовини над землею чи розсіювати їх, тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина.

Що робити тим, хто відчуває запах диму

Згідно з інформацією КМДА, якщо у тому чи іншому районі є запах диму, то мешканцям і гостям столиці рекомендовано:

зачинити вікна;

за можливості обмежити перебування на вулиці;

пити більше води.

Слідкувати за станом якості атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу:

або на карті за посиланням;

або в додатку "Київ Цифровий".

Публікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Забруднення повітря на правому березі Києва

У прес-службі КМДА розповіли також, що на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря на правому березі столиці зранку 28 серпня показники щодо забруднення є такими:

вулиця Щусєва, 20 - загальний індекс якості повітря 76 (високий рівень забрудненості);

- загальний індекс якості повітря 76 (високий рівень забрудненості); проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря 28 (низький рівень забрудненості);

- загальний індекс якості повітря 28 (низький рівень забрудненості); проспект Берестейський, 97 - загальний індекс якості повітря 28 (низький рівень забрудненості);

- загальний індекс якості повітря 28 (низький рівень забрудненості); вулиця Турівська, 28 - загальний індекс якості повітря 27 (низький рівень забрудненості);

- загальний індекс якості повітря 27 (низький рівень забрудненості); вулиця Китаївська, 22 - загальний індекс якості повітря 13 (дуже низький рівень забрудненості).

Забруднення повітря на лівому березі столиці

Тим часом на лівому березі Києва ситуація з атмосферним повітрям така:

вулиця Харківське шосе, 7/1 - загальний індекс якості повітря 100 (дуже високий рівень забрудненості);

- загальний індекс якості повітря 100 (дуже високий рівень забрудненості); вулиця Архітектора Вербицького, 26 - загальний індекс якості повітря 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Варто зазначити, що в цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:

ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);

SO2 (діоксид сірки);

NO2 (діоксид азоту);

О3 (приземний озон);

CO (оксид вуглецю).

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)