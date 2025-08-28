Заборонені будь-які розважальні заходи: 29 серпня у Києві буде Днем жалоби
Завтрашній день - п'ятниця, 29 серпня - оголошений у Києві Днем жалоби. У пам'ять за жертвами сьогоднішньої масованої атаки ворога на столицю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
Що відомо про День жалоби в Києві
Згідно з інформацією мера Києва Віталія Кличка, у Дарницькому районі міста триває пошуково-рятувальна операція - рятувальники розбирають завали.
Відомо вже про понад 10 загиблих внаслідок варварської атаки ворога.
У КМДА уточнили, що серед загиблих - троє дітей. Найменшій дівчинці - три роки.
Зазначається, що завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби.
"У пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - пояснили громадянам.
У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.
Рекомендовано також приспустити державні прапори на будівлях:
- і державної форми власності;
- і приватної форми власності.
"29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи", - наголосили у КМДА.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на українську столицю.
При цьому армія РФ влучила ракетою у п'ятиповерховий будинок в Дарницькому районі міста. Один із його під'їздів - зруйновано вщент.
Внаслідок обстрілу в Києві виникли численні пожежі, тож над містом утворився смог і в деяких районах суттєво погіршилась якість атмосферного повітря.
Президент Володимир Зеленський, реагуючи на ворожу атаку цієї ночі, звернувся за реакцією до Китаю та Угорщини, які є соратниками російського диктатора Володимира Путіна.
В цілому ж цієї ночі РФ випустила по Україні понад 600 дронів і ракет.
Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.