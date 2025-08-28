Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки

Російські війська вночі масовано атакувала Київ дронами та ракетами різних типів. Найбільші руйнування в Дарницькому районі, там ворог влучив у під'їзд житлової п'ятиповерхівки.

РБК-Україна в репортажі показує кадри наслідків комбінованої атаки на столицю.

Всього у місті фіксують наслідки у в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Однак у саме в Дніпровському та Дарницькому значні пошкодження в житловій забудові.

В останньому росіяни прямим влучанням знищили частину 5-поверхівки. На місці триває рятувальна операція. Трьох людей вдалося дістати з-під завалів.

Також в цьому районі пошкоджені інші житлові будинки. Зокрема, уламки БПЛА впали на дах 9-поверхівки. Сталося загоряння. Пошкоджений і 16-поверхий житловий будинок, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.

На місці удару побував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він розповів, що відомо про зниклих безвісти внаслідок удару РФ у будинок у Дарницькому районі.

Фото: в Дарницькому районі продовжують розбирати завали під'їзд п'ятиповерхівки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Серед загиблих - 14 річна дитина. Також 11-річна врятована дитина знаходиться в край важкому стані в лікарні, повідомив Клименко.

Фото: спецтехніка ДСНС залучена до розбору завалів (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами міністра, попередньо, було щонайменше два ракетні удари: в будинок і поруч. Одна з ракет влучила між 3 і 4 поверхами 5-поверхівки.

Фото: в Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція під завалами зруйнованої пʼятиповерхівки (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Дніпровському р-ні пошкоджена житлова 25-типоверхівка, дрон влучив у двір поруч з 9-поверхівкою, горіли автівки. Тут десятки автівок пошкоджені на кількох місцях.

У Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок, наразі пожежу локалізовано.

Шевченківський район також сильно постраждав. Пошкоджені кілька нежитлових будівель, офіси, автівки.

В Голосіївському районі вже зранку внаслідок атаки сталося займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

У Деснянському районі є наслідки в нежитловій зоні. Є пошкодження в Оболонському р-ні.

"Разом по Києву знову кількість пошкоджених обʼєктів дійде до сотні, вибитих вікон - тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті", - розповів начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Наразі відомо про десятки постраждалих у столиці. Також є жертви, серед них дитина.

Зараз на одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта". Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники.

Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських. Поліція Києва працює з постраждалими.

Комбінована атака РФ в ніч на 28 серпня

Всю ніч російські війська тероризували Україну дронами. Під комбінованою атакою опинився Київ. Ворог запускав по місту "Шахеди", балістику та крилаті ракети. В місті часткового зруйновані чи пошкоджені багато будинків.

Били окупанти дронами, крилатими ракетами та балістикою й по Київській області, є поранені.

Всього наразі відомо про 45 постраждалих у столиці. Президент Володимир Зеленський, який вже відреагував на атаку, повідомив про 8 жертв російського обстрілу.