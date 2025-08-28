ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки

Київ, Четвер 28 серпня 2025 08:55
UA EN RU
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки Фото: війська РФ завдали комбінованого удару по Києву, є влучання в будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Віталій Носач

Російські війська вночі масовано атакувала Київ дронами та ракетами різних типів. Найбільші руйнування в Дарницькому районі, там ворог влучив у під'їзд житлової п'ятиповерхівки.

РБК-Україна в репортажі показує кадри наслідків комбінованої атаки на столицю.

Всього у місті фіксують наслідки у в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Однак у саме в Дніпровському та Дарницькому значні пошкодження в житловій забудові.

В останньому росіяни прямим влучанням знищили частину 5-поверхівки. На місці триває рятувальна операція. Трьох людей вдалося дістати з-під завалів.

Також в цьому районі пошкоджені інші житлові будинки. Зокрема, уламки БПЛА впали на дах 9-поверхівки. Сталося загоряння. Пошкоджений і 16-поверхий житловий будинок, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.

На місці удару побував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він розповів, що відомо про зниклих безвісти внаслідок удару РФ у будинок у Дарницькому районі.

Фото: в Дарницькому районі продовжують розбирати завали під'їзд п'ятиповерхівки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Серед загиблих - 14 річна дитина. Також 11-річна врятована дитина знаходиться в край важкому стані в лікарні, повідомив Клименко.

Фото: спецтехніка ДСНС залучена до розбору завалів (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами міністра, попередньо, було щонайменше два ракетні удари: в будинок і поруч. Одна з ракет влучила між 3 і 4 поверхами 5-поверхівки.

Фото: в Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція під завалами зруйнованої пʼятиповерхівки (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Дніпровському р-ні пошкоджена житлова 25-типоверхівка, дрон влучив у двір поруч з 9-поверхівкою, горіли автівки. Тут десятки автівок пошкоджені на кількох місцях.

У Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок, наразі пожежу локалізовано.

Шевченківський район також сильно постраждав. Пошкоджені кілька нежитлових будівель, офіси, автівки.

В Голосіївському районі вже зранку внаслідок атаки сталося займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

У Деснянському районі є наслідки в нежитловій зоні. Є пошкодження в Оболонському р-ні.

"Разом по Києву знову кількість пошкоджених обʼєктів дійде до сотні, вибитих вікон - тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті", - розповів начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Наразі відомо про десятки постраждалих у столиці. Також є жертви, серед них дитина.

Зараз на одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта". Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники.

Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських. Поліція Києва працює з постраждалими.

Комбінована атака РФ в ніч на 28 серпня

Всю ніч російські війська тероризували Україну дронами. Під комбінованою атакою опинився Київ. Ворог запускав по місту "Шахеди", балістику та крилаті ракети. В місті часткового зруйновані чи пошкоджені багато будинків.

Били окупанти дронами, крилатими ракетами та балістикою й по Київській області, є поранені.

Всього наразі відомо про 45 постраждалих у столиці. Президент Володимир Зеленський, який вже відреагував на атаку, повідомив про 8 жертв російського обстрілу.

Також росіяни атакували парк поїздів Інтерсіті+. Через атаку затримуються поїзди, частину пасажирів доставляють автобусами.

Додамо, що в Запоріжжі противник вдарив по одному з підприємств.

Війська РФ уночі також атакували об'єкт енергетики на Вінниччині. Знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.

Більше про те, як і чим атакували війська РФ уночі - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Дарница Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Під ударом - житлові будинки, серед жертв - діти: все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Під ударом - житлові будинки, серед жертв - діти: все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили