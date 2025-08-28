ua en ru
Отмены, задержки и объезды: в УЗ обновили информацию для пассажиров после атаки РФ

Четверг 28 августа 2025 14:20
UA EN RU
Отмены, задержки и объезды: в УЗ обновили информацию для пассажиров после атаки РФ Сегодняшняя массированная атака РФ изменила расписание движения некоторых поездов УЗ (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" обновил информацию для пассажиров о движении некоторых поездов после массированной вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Что изменилось для пассажиров УЗ и на каких рейсах

В компании рассказали, что поражение армией РФ одного из поездов Hyundai не повлияло на количество рейсов "Интерсити+" сегодня и завтра.

"Все поезда продолжают движение по стране", - подчеркнули в УЗ.

В то же время будут сохраняться задержки некоторых рейсов (в частности поездов дальнего следования). Следить за обновленной информацией пассажирам советуют на портале uz-vezemo.

Среди пригородных поездов с задержками курсируют сейчас:

  • электропоезда Фастовского направления - до 2,5 часов;
  • электропоезда Винницкого направления - до 3 часов.

В УЗ сообщили, что отдельный рейс электропоезда будет назначен из Краматорска в Лозовую - в 16:03 (с остановками Славянск, Барвенково, Близнюки).

"Вниманию пассажиров поезда №103/104 "Краматорск - Львов": именно этот электропоезд довезет вас до Лозовой с пересадкой в спальные вагоны, которые из-за вынужденной задержки не доедут до Краматорска", - отметили в "Укрзализныце".

Уточняется в то же время, что пассажиров рейса №104/103 (в Краматорск от Лозовой) доставит тот же электропоезд в 19:00.

"Остановки на маршруте аналогичные", - добавили в УЗ.

Между тем отменен был рейс №6208 "Козятин-1 - Фастов-1".

"Спасибо вам всем за понимание и слова поддержки, не останавливаем движение", - отметили в компании.

Отмены, задержки и объезды: в УЗ обновили информацию для пассажиров после атаки РФНекоторые поезда УЗ курсируют с изменениями (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Несколько позже в УЗ опубликовали обновление для пассажиров поездов №85, №61, №209 и №109 в Винницу (190 человек) и в Хмельницкий (130) - рейсы которых двинулись по объездному маршруту.

Так, для пассажиров указанных поездов из Шепетовки был назначен дополнительный пригородный поезд №6256 "Шепетовка - Козятин" (который отправился из Шепетовки в 14:04).

Уточняется, что он прибудет в Козятин в 17:18, откуда с пересадкой на поезд №771 в 17:25 пассажиры доберутся до Хмельницкого.

"По Киеву в состав поезда №771 специально будут добавлены 5 вагонов. Всех довезем", - подытожили в УЗ.

Отмены, задержки и объезды: в УЗ обновили информацию для пассажиров после атаки РФИзменения для пассажиров, которые ехали в Винницу и Хмельницкий (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты совершили очередную массированную атаку - по Украине было выпущено более 600 дронов и ракет.

Под удар попал, в частности, парк скоростных поездов "Интерсити+".

В столице армия РФ попала ракетой в пятиэтажный дом в Дарницком районе города. Один из его подъездов - разрушен до основания.

В результате обстрела в Киеве возникли многочисленные пожары, поэтому над городом образовался смог и в некоторых районах существенно ухудшилось качество атмосферного воздуха.

Завтрашний день (пятница, 29 августа) объявлен в Киеве Днем траура - в память о жертвах сегодняшней массированной атаки врага на столицу.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на вражескую атаку этой ночью, обратился за реакцией к Китаю и Венгрии, которые являются соратниками российского диктатора Владимира Путина.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Укрзализныця обстріл Києва Атака дронов Поезда Путешествия Ракетная атака Пассажиры
