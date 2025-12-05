НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Скороход, - джерела

Антикорупційні органи спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, яку очолювала чинна народна депутатка Анна Скороход. Її підозрюють у вимаганні хабаря

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).