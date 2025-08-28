ua en ru
Армія РФ вдарила по пасажирським потягам "Інтерсіті+": фото наслідків

Україна , Четвер 28 серпня 2025 07:23
Армія РФ вдарила по пасажирським потягам "Інтерсіті+": фото наслідків Фото: внаслідок удару армії РФ постраждали поїзди "Інтерсіті+" (Telegram-канал "Укрзалізниці")
Автор: Марина Балабан

Російські війська в ніч на 28 серпня вдарили по цивільному пасажирському рухомому складу. Постраждав парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Загорання на об’єкті вдалося ліквідувати.

Один поїзд суттєво ушкоджено.

Армія РФ вдарила по пасажирським потягам &quot;Інтерсіті+&quot;: фото наслідків

Жертв та постраждалих серед працівників "Укрзалізниці" нема.

"Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури", - зазначили у відомстві.

Разом із тим, у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

Зокрема, на понад три години затримуються поїзди:

  • №77/78 Ковель-Пас.-Одеса-Головна
  • №21/22 Харків-Пас.-Львів
  • №103/104 Краматорськ-Львів
  • №103/104 Львів-Краматорськ
  • №21/22 Львів-Харків-Пас.
  • №47/48 Запоріжжя-1-Мукачево
  • №87/88 Запоріжжя-1-Ковель-Пас.
  • №139/140 Київ-Пас.-Кам'янець-Подільський
  • №23/24 Київ-Пас.-Хелм
  • №1/2 Ворохта-Харків-Пас.
  • №123/124 Івано-Франківськ-Харків-Пас.

Раніше РБК-Україна повідомляло про затримки в графіку руху низки поїздів через масовану атаку армії РФ та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області.

Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, а ті, що вже знаходяться на ній - їхатимуть під резервними тепловозами.

