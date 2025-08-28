Армія РФ вдарила по пасажирським потягам "Інтерсіті+": фото наслідків

Російські війська в ніч на 28 серпня вдарили по цивільному пасажирському рухомому складу. Постраждав парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці" .

Загорання на об’єкті вдалося ліквідувати.

Один поїзд суттєво ушкоджено.

Жертв та постраждалих серед працівників "Укрзалізниці" нема.

"Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури", - зазначили у відомстві.

Разом із тим, у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

Зокрема, на понад три години затримуються поїзди: