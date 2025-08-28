Армія РФ вдарила по пасажирським потягам "Інтерсіті+": фото наслідків
Російські війська в ніч на 28 серпня вдарили по цивільному пасажирському рухомому складу. Постраждав парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Загорання на об’єкті вдалося ліквідувати.
Один поїзд суттєво ушкоджено.
Жертв та постраждалих серед працівників "Укрзалізниці" нема.
"Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури", - зазначили у відомстві.
Разом із тим, у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.
Зокрема, на понад три години затримуються поїзди:
- №77/78 Ковель-Пас.-Одеса-Головна
- №21/22 Харків-Пас.-Львів
- №103/104 Краматорськ-Львів
- №103/104 Львів-Краматорськ
- №21/22 Львів-Харків-Пас.
- №47/48 Запоріжжя-1-Мукачево
- №87/88 Запоріжжя-1-Ковель-Пас.
- №139/140 Київ-Пас.-Кам'янець-Подільський
- №23/24 Київ-Пас.-Хелм
- №1/2 Ворохта-Харків-Пас.
- №123/124 Івано-Франківськ-Харків-Пас.
Раніше РБК-Україна повідомляло про затримки в графіку руху низки поїздів через масовану атаку армії РФ та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області.
Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, а ті, що вже знаходяться на ній - їхатимуть під резервними тепловозами.