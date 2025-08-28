Росія випустила по Україні понад 600 дронів і ракет: як відпрацювала ППО

У ніч на 28 серпня Росія здійснила наймасованішу атаку за останній час. По Україні випустили понад 600 дронів і ракет різного типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

"Чергова жорстока атака Росії, чергові жертви серед мирного населення, серед загиблих - діти. Висловлюємо щирі співчуття близьким, хто втратив рідних. Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані", - наголосили в Повітряних силах.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, також падіння збитих повітряних цілей та їх уламки ще на 26 локаціях.

За попередніми даними військових, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:

У ніч на 28 серпня противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного та наземного базування, загалом - 629 засобів повітряного нападу:

Атака на Київ

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили чергову атаку на українську столицю.

Зокрема у п'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі міста російська армія влучила ракетою. Повідомляється, що ворог вдарив по будинку ракетою, яка, ймовірно, зайшла на висоті третього-четвертого поверху. Це призвело до значних руйнувань.

Зауважимо, що під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту. РБК-Україна підготувало репортаж з Києва після атаки.

Через ворожу атаку у Києві тимчасово перекрито рух на низці ключових вулиць. Як відомо, наразі у Києві одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 правоохоронців.

За оперативною інформацією, щонайменше 24 людини отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-річна дівчина.

Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що український президент Володимир Зеленський вже відреагував на російську атаку цієї ночі. Президент зокрема звернувся за реакцією до Китаю та Угорщини, які є соратниками російського диктатора Володимира Путіна.