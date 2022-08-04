Непогода накроет почти всю Украину: синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: сегодня непогода накроет почти всю Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 4 августа почти на всей территории ожидается непогода. Солнечно будет только в западных областях, однако там ночью похолодает до +11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня, кратковременные дожди и грозы, а днем в северо-восточных и Днепропетровской областях местами значительные дожди. Только в большинстве западных областей без осадков. На остальных территориях ветер северный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +15 +19, днем +24 +27 градусов;

на западе ночью +11 +15 градусов, а днем +24 +30;

в восточных областях ночью +16 +20, днем +23 +29 градусов;

на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +26 +28;

в центральных областях ночью +15 +18, днем +23 +26 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице кратковременный дождь (ночью местами), местами гроза. Ветер северного направления, скоростью 7-12 м / с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +24 +26.