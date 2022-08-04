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Непогода накроет почти всю Украину: синоптики дали прогноз на сегодня

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Украина, Четверг 04 августа 2022 07:00
Непогода накроет почти всю Украину: синоптики дали прогноз на сегодня Фото: сегодня непогода накроет почти всю Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 4 августа почти на всей территории ожидается непогода. Солнечно будет только в западных областях, однако там ночью похолодает до +11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня, кратковременные дожди и грозы, а днем в северо-восточных и Днепропетровской областях местами значительные дожди. Только в большинстве западных областей без осадков.

На остальных территориях ветер северный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +19, днем +24 +27 градусов;
  • на западе ночью +11 +15 градусов, а днем +24 +30;
  • в восточных областях ночью +16 +20, днем +23 +29 градусов;
  • на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +26 +28;
  • в центральных областях ночью +15 +18, днем +23 +26 градусов.

Непогода накроет почти всю Украину: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице кратковременный дождь (ночью местами), местами гроза. Ветер северного направления, скоростью 7-12 м / с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +24 +26.

Непогода накроет почти всю Украину: синоптики дали прогноз на сегодня

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в ряде областей Украины.

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