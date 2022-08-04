Фото: ВСУ освободили несколько сел в Донецкой области (Getty Images)

Украинские военные в течение недели освободили два села в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на брифинге заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.