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Аморальная избирательность. Зеленский резко раскритиковал Amnesty International

Новина українською →
Киев, Четверг 04 августа 2022 22:40
Аморальная избирательность. Зеленский резко раскритиковал Amnesty International Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Последний отчет правозащитной организации Amnesty International о войне России против Украины пытается переложить ответственность за военные преступления с агрессора на жертву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, по сегодняшнему обстрелу Торецка и тысячам других преступлений российских террористов Украина не видит своевременных и четких отчетов некоторых международных организаций.

"Мы увидели совсем другой отчет от Amnesty International, который пытается амнистировать страну-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву. Нет и не может даже быть гипотетически никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и террористическая. И если кто-то делает отчет, в котором агрессор и жертва в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а действия агрессора игнорируются, то с этим нельзя мириться", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что российские войска неоднократно сознательно били по очередям за водой, по эвакуационным автобусам, остановкам общественного транспорта. Агрессор также не останавливался перед ударами по мемориалам жертвам Холокоста, по кладбищам, по лагерю с пленными в Еленовке.

"И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность. Каждый, кто амнистирует Россию и создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов оправданы или понятны, не может не осознавать, что это помогает террористам. А если есть такие манипулятивные отчеты, то и ответственность за гибель людей разделяете с ними", - добавил президент.

Напомним, в свежем отчете Amnesty International говорится о том, что украинские военные якобы ставят под угрозу жизни гражданского населения, размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что этот материал свидетельствует о "потере адекватности".

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