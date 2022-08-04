Потеря адекватности. Резников отреагировал на материал Amnesty International
Материал Amnesty International является свидетельством потери адекватности, поскольку он приравнивает агрессию РФ к самозащите Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.
"Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и Украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, - это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет", - подчеркнул министр.
При этом он отметил, что своим отчетом Amnesty International ставит под сомнение право украинцев опираться геноциду и защищать свое жилье и жизнь. Такие действия "являются извращением, в какие бы правовые конструкции его не маскировали".
"Украина - правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе - юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим поносить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", - резюмировал министр.
Напомним, ранее правозащитники Amnesty International опубликовали отчет, в котором сказано, что украинские военные якобы нарушают законы войны тем, что "ставят под угрозу жизнь населения, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах".
Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Amnesty International своим материалом создает фальшивый баланс между жертвой и преступником.
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