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Потеря адекватности. Резников отреагировал на материал Amnesty International

Новина українською →
Киев, Четверг 04 августа 2022 16:18
Потеря адекватности. Резников отреагировал на материал Amnesty International Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Материал Amnesty International является свидетельством потери адекватности, поскольку он приравнивает агрессию РФ к самозащите Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.

"Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и Украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, - это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что своим отчетом Amnesty International ставит под сомнение право украинцев опираться геноциду и защищать свое жилье и жизнь. Такие действия "являются извращением, в какие бы правовые конструкции его не маскировали".

"Украина - правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе - юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим поносить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", - резюмировал министр.

Напомним, ранее правозащитники Amnesty International опубликовали отчет, в котором сказано, что украинские военные якобы нарушают законы войны тем, что "ставят под угрозу жизнь населения, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах".

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Amnesty International своим материалом создает фальшивый баланс между жертвой и преступником.

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